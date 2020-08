Comment le prince Harry a perdu son meilleur ami en épousant Meghan Markle

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durrand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales.

Chaque jour apporte son nouveau lot de révélations relayées dans la presse britannique. L'un des passages de ce livre est consacré au plus vieil ami du prince Harry. Tom 'Skippy' Inskip, qui a exprimé ses réserves à propos de Meghan Markle au début de la relation du Prince avec l'actrice américaine, et qui a été "puni'' après avoir voulu lui donner quelques conseils, affirme le livre.

Tom 'Skippy' Inskip est devenu ami avec le prince Harry au sein de l'établissement scolaire prestigieux du collège de Eton. Les deux adolescents y sont devenus inséparables. Quelques années plus tard, c'est à ses côtés que le prince est d'ailleurs photographié nu à Las Vegas en 2012 en train de jouer au billard. Des photos du prince nu relayées dans le monde entier.

Mais cette amitié a été mise à mal lorsque Skippy a partagé ses "doutes" sur l'actrice avant que le prince ne l'épouse.

Skippy aurait conseillé au prince Harry et à Meghan de vivre ensemble avant de "n'envisager quelque chose de plus sérieux''.

Une source proche du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré aux auteurs du livre que, bien que ses conseils " venaient d'un bonne intention", le prince Harry "ne l'a pas vu de cette manière", selon le Sunday Telegraph.

"Cela lui a fait vraiment mal d'entendre de la part de quelqu'un dont il était si proche cette remise en question'', a ajouté la source, qui a obtenu l'accord de Harry et Meghan avant de se confier aux auteurs du livre.

En conséquence, Tom Inskip et son épouse Lara auraient été "punis'' et n'auraient pas pu prendre part aux festivités de la soirée du mariage du prince Harry et de Meghan à Frogmore House.

Au lieu de cela, ils ont dû quitter les lieux. Les nouveaux amis du couple royal tels que Oprah Winfrey et George Clooney, eux pouvaient se rendre à l'événement. Ils avaient reçu le fameux carton d'invitation.

Skippy vit à Washington D.C. et travaille pour le géant américain de la technologie Afiniti. Il s'est réconcilié avec le Prince après la perte de sa belle-mère l'année dernière, décédée à la suite de graves problèmes mentaux.