Dans son premier discours après les funérailles Élizabeth II, le prince William évoque sa grand-mère: "C'est un moment de deuil profond" (vidéo)

Les missions se poursuivent pour la famille royale britannique. Même s'ils viennent de dire au revoir à leur tendre reine Elizabeth II, leurs responsabilités doivent poursuivre. C'est l'hériter au trône, le Prince William qui est le premier à reprendre le travail. Enfin presque. Dans une courte vidéo, il s'est adressé au public du sommet de l'innovation du prix Earthshot pour expliquer pourquoi il n'est pas présent.

Le prix Eartshot, qu'est-ce que c'est ?

Le prix Earthshot Prize Innovation Summit est décerné aux personnes qui font des efforts remarquables pour l'environnement. En tant que parrain de l'initiative (puisque le prix a été créé par le prince William et sa Royal Foundation en 2020), le futur roi aurait normalement dû s'envoler pour New York hier, pour s'adresser au public présent sur place. Cependant, étant donné que sa famille est toujours en deuil d'Elizabeth, William est resté auprès des siens. Mais il a tout de même tenu à montrer qu'il était présent en pensé en enregistrant un discours, qui a été diffusé pendant l'événement. "C'est un moment de deuil profond, mais je suis honoré de m'adresser à vous", a expliqué le prince de Galles. "Je m'inspire beaucoup de votre enthousiasme, de votre optimisme et de votre dévouement."

"L'environnement était une cause chère à ma grand-mère", évoque William visiblement ému. "Et elle serait très heureuse de vous voir assis ici aujourd'hui, et pour le soutien que vous apportez : la prochaine génération de pionniers de l'environnement."