De nouveaux détails sur les codes secrets utilisés par la Reine Elizabeth II révélés

La reine d'Angleterre, décédée le 8 septembre dernier, a toujours entretenu un mystère autour de son mode de communication avec son personnel. Un des nombreux secrets de la Reine d'Angleterre vient d'être révélé par Ian Scott Hunter, un ancien valet de la souveraine durant une émission de la BBC. L'ancien employé de la Couronne a détaillé le geste beauté que la Reine utilisait lorsqu'elle souhaitait quitter un endroit.

Durant ses 70 ans de règne, la Reine Elizabeth a assisté à de nombreuses visites officielles, à des galas mais aussi des événements caritatifs. Elle a également rencontré un très grand nombre de personnalités publiques. Il est dès lors facile d'imaginer que la Reine se trouvait parfois dans des situations sociales délicates ou simplement ennuyantes. Pour pouvoir quitter un événement facilement, la Reine avait donc mis au point avec ses équipes un code secret. Un simple geste lui permettait d'avertir ses employés qu'elle souhaitait mettre les voiles.



@BELGA

L'ancien valet de la Reine a expliqué le fonctionnement du code secret : "Elle avait son sac sur le côté et elle sortait son rouge à lèvres et le mettait, sans miroir ni quoi que ce soit, et c’était un signal pour ses dames de compagnie. Cela voulait dire : Il est temps de partir". Les dames de compagnie de la Reine se mettaient alors directement en mouvement et préparaient les affaires de la souveraine. "Tout était prêt pour son départ" synthétise Ian Scott Hunter.

La Reine utilisait d'autres codes secrets pour communiquer avec son personnel. Pour mettre fin à une conversation en cours par exemple, la Reine passait simplement son sac d'un bras à l'autre. Quand elle faisait tourner son alliance autour de son doigt, elle signifiait à ses assistants qu'elle désirait sortir d'une situation embarrassante. Ce mode de communication était réglé au millimètre.