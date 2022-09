Les premiers objets commémorant le décès d'Elizabeth sont disponibles: "C'est un vrai marathon pour les magasins de souvenirs"

Notre envoyée spéciale Amélie Schildt est à Londres où elle suit les événements liés au décès de la reine Elizabeth II survenu ce jeudi en Ecosse. Elle s'est rendue ce samedi dans un magasin de souvenirs où les gérants s'affaires pour offrir des marchandises en adéquation avec l'actualité.

Et notre journaliste de commenter: "C'est un marathon pour les magasins de souvenirs parce que depuis quelques jours, ils doivent à tout prix se procurer des objets commémorant la mort de la Reine Elizabeth".

Les premiers mugs sont déjà arrivés dans certaines boutiques et ils rencontrent un franc succès. "Ils sont très demandés par les clients et coûtent environ 25 euros", commente Amélie Schildt. Et si vous souhaitez vous procurer des objets consacrés au nouveau roi d'Angleterre, il n'y en a pas encore mais ils sont déjà commandés et pourraient se retrouver dans les rayons la semaine prochaine.