Décès de la reine Elizabeth II: Charles sera officiellement proclamé roi demain

Charles III sera officiellement proclamé roi samedi, selon divers médias britanniques.

Charles est automatiquement devenu le nouveau roi après le décès de la reine Elizabeth II survenu jeudi en soirée. Selon les journaux The Times et The Independent, entre autres, Charles III sera officiellement proclamé roi samedi lors de l'"Accession Council". Cet organe est composé, entre autres, de membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires.

En théorie, plus de 700 personnes peuvent assister à la cérémonie, mais il est probable que ce nombre soit beaucoup plus faible étant donné le court délai. La dernière réunion de l'"Accession Council" lorsque Elizabeth II est montée sur le trône après la mort de George VI en 1952, avait réuni quelque 200 personnes.

Au cours de la cérémonie le décès de la reine sera annoncé, suivi d'une déclaration honorant la monarque décédée et soutenant le nouveau roi. Selon la BBC, la proclamation sera ensuite signée par le Premier ministre et l'archevêque de Canterbury, notamment.