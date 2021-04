Décès du prince Philip: on en sait plus sur le déroulement des funérailles

Le prince Philip ne souhaitait pas de funérailles d’Etat. Charlotte Kan, correspondante RTLinfo, nous en dit plus sur l’organisation des obsèques de l’époux de la reine d’Angleterre.

Compte tenu de la situation sanitaire qui reste compliquée au Royaume-Uni, et conformément aux vœux du prince qui prônait toujours la plus grande discrétion, ces obsèques ne feront pas l’objet d’une grande affaire d’état. Il s’agira d’une cérémonie militaire qui se tiendra probablement dans la chapelle Saint-Georges au sein de Windsor. Les détails n’ont pas été confirmés pour le moment, mais on devrait en savoir plus dans les jours qui viennent.

Pas plus de 30 personnes

La cérémonie devrait se faire en petit comité. Pas plus de 30 personnes ne peuvent se réunir pour des obsèques au Royaume-Uni pour le moment. La famille proche sera donc présente, avec, peut-être, quelques chefs d’Etat du Commonwealth.

Contrairement au protocole qui veut qu’habituellement la dépouille d’un membre important de la famille royale repose à la chapelle Saint-James, au centre de Londres, près de Buckingham Palace, celle-ci repose pour l’instant à Windsor. C’est là également qu’il devrait être enterré, dans les jardins de Frogmore.

Deuil national

Le pays continue d’observer une période de deuil national. Les drapeaux resteront en berne jusqu’au lendemain des obsèques. Elles pourraient se tenir samedi prochain, selon les informations de la presse britannique, même si rien n’est confirmé pour le moment.

Pour éviter des rassemblements qui violeraient les règles sanitaires en vigueur, le public a été appelé à ne pas se rendre en masse devant les résidences royales mais à signer un livre de condoléances en ligne. Certains se sont cependant rendus au château de Windsor ou au palais de Buckingham, résidence officielle de la reine à Londres, pour y déposer des fleurs et des mots de soutien.