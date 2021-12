Découvrez le talent caché de Kate Middleton qui a surpris les internautes (vidéo)

C’était un événement tant attendu par les Britanniques et ils n’ont pas été déçu. Ce 24 décembre, Kate Middleton était présente au côté du chanteur écossais Tom Walker dans l’Abbaye Westminster pour un show de Noël éblouissant.

A l’occasion de Together at Christmas, diffusé sur la chaîne de télévision britannique ITV, plusieurs invités de prestiges se sont succédé pour offrir aux téléspectateurs un réveillon de Noël inoubliable. Parmi les célébrités, l’épouse du prince William était également de la partie. La vieille de sa diffusion, elle s’est empressée de s’emparer de son compte Instagram pour témoigner de son impatience: "Je suis tellement excitée à l’idée d’organiser Together at Christmas à l’Abbaye de Westminster, un endroit qui est vraiment spécial pour William et moi." Cela est bien vrai, cet endroit mythique est le lieu où le couple princier se sont dit oui, il y a dix ans.

Une prestation incroyable au piano

Lors du passage du chanteur écossais Tom Walker, la duchesse de Cambridge qui adore l’artiste a tenu absolument à partager un duo avec l’interprète de "Sun Goes Down." Dans The Sun, une source a confié que "C’est Kate qui a eu l’idée du duo. Elle a été impressionnée par Tom. Elle a adoré le voir chanter Light On, une chanson sur les combats contre les addictions au mois d’octobre." Cette source poursuit en affirmant que pour Kate Middleton la musique est très importante. "Le piano la réconforte. Elle était tellement heureuse de partager la scène avec Tom."

Ce duo magique pour le réveillon de Noël restera dans les annales pour beaucoup de téléspectateurs britanniques. Les internautes ont complimenté le chanteur de 30 ans sur sa prestation avec Kate Middleton. "Le concert de Tom Walker à Noël quelle merveilleuse idée", "C’était beau, touchant", "Kate qui accompagne Tom Walker au piano… Magnifique!", peut-on lire sur Instagram.