Défilé et parade : voici ce qui est attendu pour les 74 ans de Charles III

Le roi Charles III assistera le 17 juin, pour la première fois depuis son accession au trône, au défilé annuel célébrant son anniversaire, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

Les souverains britanniques fêtent deux fois leur anniversaire: en privé, le jour J, puis lors d'une cérémonie officielle au mois de juin, selon une tradition séculaire pour échapper aux caprices de la météo.

C'était le cas pour Elizabeth II, née le 21 avril 1926, et ce sera aussi le cas de Charles, né le 14 novembre 1948 et qui a donc fêté récemment ses 74 ans peu après être devenu roi à la mort de sa mère le 8 septembre. Cette cérémonie baptisée "Trooping the colour" ("Salut aux couleurs") prend son origine dans les préparatifs pour la guerre, où tous les drapeaux étaient montrés aux soldats afin qu'ils les reconnaissent dans la confusion des combats.

Le souverain participera le 17 juin au défilé qui réunira 1.400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens et reliera comme le veut la tradition le palais de Buckingham à Londres à la place Horse Guards Parade le long de l'avenue du Mall, a précisé le palais dans un communiqué.

Le défilé se conclut généralement par une parade aérienne à laquelle assiste la famille royale depuis le balcon du palais de Buckingham.

Le palais a également annoncé la promotion au titre de colonel des régiments participant au défilé de la reine consort Camilla, de l'héritier du trône William et de son épouse Kate.

Ce défilé interviendra un peu plus d'un mois après la cérémonie de couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, que la famille royale compte moderniser et rendre plus modeste par rapport à celle grandiose d'Elizabeth II en 1953.

L'an dernier, le "Salut aux couleurs" avait eu lieu dans le cadre des festivités du jubilé de platine célébrant les 70 ans de règne d'Elizabeth II, pendant lesquelles elle avait fait deux brèves apparitions au balcon de son palais londonien.