"Déjà lors de la messe de Pâques en 2019, le prince Harry voulait ignorer son frère William et sa belle-soeur Kate" (vidéo)

Le Daily Star ressort des images datant d'il y a deux ans, où la famille royale d'Angleterre passait pour la dernière fois publiquement les fêtes de Pâques ensemble. L'experte en langage corporel, Judi James, analyse dans le quotidien ce vendredi les images de l'arrivée des membres de la famille royale à la lumière des récentes révélations faites lors de l'interview vérité de Meghan et Harry diffusée il y a 3 semaines.

En effet, alors que les journalistes commençaient à révéler graduellement des rumeurs de tensions entre les deux frères, Harry et William, elles étaient en fait déjà bien vives depuis longtemps, comme l'ont précisé Meghan et Harry à Oprah Winfrey. Meghan s'étant même disputée avec Kate quelques jours avant le mariage royal qui a eu lieu en mai 2018.

Sur ces images tournées en 2019 où Meghan est absente (Elle devait donner naissance à Archie quelques jours plus tard). On peut voir que "le prince Harry montre des signes d'anxiété et de peur à l'idée de rencontrer son frère le prince William", estime l'experte.

"Dans la vidéo, on voit Harry marcher devant William et Kate alors que la famille se dirige vers la chapelle pour saluer le pasteur et attendre l'arrivée de la reine par l'entrée", décrit Judi James.

Harry garde ses distances par rapport à son frère et même "s'éloigne vers un mur".

Les deux frères ne semblent pas s'être reconnus. "Quand Harry rejoint sa famille, il semble ne rien faire pour se retourner pour saluer son frère ici", détaille Judi au Daily Star.

"Il semble ignorer William. Il se place à la fin de la file alors que la Reine arrive, avec Zara et Mike debout entre lui et Kate et William et ses rituels d'anxiété semblent augmenter alors qu'il continue à tirer sa veste."

Judi a affirmé que cette sortie royale était la rencontre la plus "tendue" à cause de la réaction de Harry à l'approche de William.

Et de conclure: "Il a semblé se précipiter, presque comme s'il avait peur de rencontrer son frère. À un moment donné, il a semblé se retrouver à l'arrière d'un groupe alors que tout ce que vous attendiez était qu'il rejoigne William et Kate et se tienne à bavarder et à plaisanter."