Demain, les princes Harry et William rendront hommage à leur maman: retour sur leur histoire (vidéo)

Les princes britanniques William et Harry mettront leurs différends de côté demain, jeudi 01 juillet, pour assister à l'inauguration d'une statue en l'honneur de leur défunte mère, la princesse Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Pendant la majeure partie de leur vie, les princes William et Harry ont été très proches, unis par le traumatisme partagé de la perte de leur mère, décédée à 36 ans dans un accident de voiture à Paris en 1997, alors que William avait 15 ans et Harry 12.

A différents moments, le public britannique a pu les observer lors de sorties officielles à deux, puis à trois lors de l'arrivée de Kate Middleton. Au mariage de Kate et William, le prince Harry officiait comme témoin, un honneur rendu par Harry lorsqu'il a épousé Meghan Markle.

Par la suite, la relation entre les deux frères semble s'être dégradée. Le prince Harry et Meghan Markle ont d'abord marqué une forte différence lors de la naissance d'Archie en mai 2019. La famille royale a en effet eu peu d'occasion de voir le petit garçon. Enfin, Meghan et Harry ont décidé de couper les ponts avec la famille en partant vivre d'abord au Canada puis en Californie.

L'interview explosive que le couple a accordé à Oprah Winfrey a mis le feu aux poudres. Meghan Markle y témoignait notamment de la différence de traitement entre elle et Kate Middleton. A son tour, le prince Harry déclarait: "J'aime William à la folie, c'est mon frère. Nous avons traversé l'enfer ensemble et nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents."

L'inauguration jeudi à Londres de la statue, que les princes ont commandée il y a quatre ans pour célébrer la vie de Diana, offre une rare occasion de rapprochement, Harry revenant de sa nouvelle maison aux États-Unis.

"À moins que l'un d'entre eux ne s'excuse, et je pense que cela doit être Harry, je ne vois pas cette relation se rétablir pour le moment", a déclaré la commentatrice royale Penny Junor.

L'inauguration de la statue jeudi dans le Sunken Garden du palais de Kensington, où Diana a vécu, et qui est maintenant le domicile de William et de sa famille, sera un événement restreint auquel assisteront les princes, la famille proche de Diana et le sculpteur Ian Rank-Broadley.