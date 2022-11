Deux stars: les jumeaux de la princesse Charlène font sensation durant la fête nationale

À l'occasion de la fête nationale à Monaco ce samedi 19 novembre, la famille royale était bien évidemment sur son 31. Parmi elle, les jumeaux de la princesse ont attiré les regards grâce à leurs élégantes tenues.

Qui dit fête nationale, dit habit de gala. Pour l'occasion, les jumeaux Jacques et Gabrielle ont revêtu leur plus belle tenue. Une élégante veste rouge et un chapeau noir pour Gabrielle et un uniforme aux manchettes rouges et un képi pour Jacques.

La photo, publiée par la princesse ce matin sur Instagram, a été liké par plus de 29.000 personnes. Visiblement, dans la famille royale de Monaco, le style on connait.

La photo des enfants ci-dessous :