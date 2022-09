Une petite écolière a passé un doux moment ce jeudi alors qu'elle et ses camarades de classe étaient présents dans la foule venue se reccueillir devant le palais de Sandringham, la résidence de la Reine située dans le Norfolk.

La nouvelle princesse de Galles qui parcourait avec son époux le prince William, les hommages laissés devant la résidence de la défunte monarque, l'a repérée dans la foule. Elizabeth, en uniforme, tenait un bouquet de fleurs et un nounours corgi.

Des images montrent l'enfant de huit ans, parler à Kate, avant que celle-ci ne lui demande de passer les barrières de sécurité pour placer son nounours et ses fleurs.

La jeune fille a expliqué ce que Kate Middleton lui avait demandé: "Je suis allée avec elle pour déposer les fleurs et le corgi. Elle a dit: "Où penses-tu que nous devrions déposer les fleurs?" et j'ai dit: "Nous devrions les mettre là-bas".

Le directeur d'Elizabeth, Gregory Hill de la Howard Junior School de King's Lynn, a ajouté: "Elizabeth était bouleversée, elle a pleuré de joie d'avoir été choisie".

"C'est juste une opportunité merveilleuse et incroyable."

M. Hill a déclaré que la mort de la reine avait également "touché une jeune génération".

Il a déclaré: “La génération plus âgée connaissait évidemment la reine depuis plus longtemps, mais les jeunes enfants qui n'ont pas connu la reine depuis longtemps sur le trône sont toujours très émus par son décès et veulent vraiment faire de leur mieux pour célébrer sa vie et son héritage et ne l'oublie jamais."