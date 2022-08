Elizabeth II en deuil: la reine vient de perdre sa plus proche amie d'enfance

La reine Elizabeth II est une nouvelle fois en deuil. Elle vient de perdre sa meilleure amie d'enfance, comme l'ont rapporté nos confrères britanniques de "l'Express" ce 3 août.

Comme le rapport le média britannique "l'Express", la reine Elizabeth II vient de perdre sa plus proche amie d'enfance, Lady Mira. Elle s'est éteinte à l'âge de 97 ans, et s'en est allée "paisiblement" à Londres, d'après nos confrères. Lady Mira était une descendante du tsar Nicolas Ier de Russie et du poète Alexandre Pouchkine.

Elizabeth II avait notamment pu compter sur le soutien de son amie d'enfance lors du décès du prince Philip, en avril 2021, qui avait été un véritable pilier. De son vivant, Lady Mira n’était pas seulement admirée pour sa loyauté envers la reine, elle avait également créé le prix Pouchkine, qui récompensait les meilleures œuvres littéraires. Aujourd’hui, elle laisse Elizabeth II avec un cœur brisé.

Ces derniers mois, la reine a dû faire face à plusieurs décès dans son cercle d'amis proches. En décembre 2021, Elizabeth II perdait la duchesse de Grafton, notamment chargée des bijoux de la reine, qui s'est éteinte à 101 ans, mais aussi Lady Farnham, son ancienne dame de chambre, décédée à 90 ans.