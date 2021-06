Elizabeth II et le prince Charles partagent des photos souvenirs avec le prince Philip pour la fête des pères

Ce dimanche 20 juin marque la fête des pères en Grande-Bretagne. À cette occasion, la famille royale a partagé des photos souvenirs.

"À tous les papas, nous vous souhaitons une fête des pères vraiment spéciale", écrit la reine Elizabeth II sur le compte Instagram de la famille royale. Pour marquer cette première fête des pères depuis le décès de son mari, le prince Philip le 9 avril dernier, la reine a partagé une photo prise en 1951, à Balmoral. On y voit la souveraine entourée de son père, le roi George VI, son mari, le prince Philip, et du jeune prince Charles.

Ce dernier a également publié des photos sur Instagram ce dimanche. Sur la première, en noir et blanc, on le voit aux côtés de son père. Le prince Charles a également partagé une photo avec ses deux fils, les prince William et Harry. Deux photos montrent Camilla Parker-Bowles et son père.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également partagé quelques photos familiales dans une vidéo postée sur leur compte Instagram.