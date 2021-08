Elizabeth II prend une décision HISTORIQUE qui va plaire aux touristes

Pour renflouer les caisses de Buckingham Palace, la reine Elizabeth II a pris une décision historique qui devrait plaire à beaucoup de monde.

La crise économique liée au Covid-19 n'a pas non plus épargner la famille royale britannique. Pour y remédier, la reine Elizabeth II a décidé d'ouvrir les jardins de Buckingham Palace au public pour la première fois. Les Britanniques et les touristes pourraient ainsi y pique-niquer s'ils le souhaitent. Jusqu'au 19 septembre prochain, ils pourront découvrir les 325 plantes et 30 espèces d'oiseaux différentes, ainsi qu'un millier d'espèces d'arbres que comptent ces jardins.

La visite des jardins royaux coûte à partir de 16,50£ par adulte. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les caisses royales n'ont pas été remplies pour entretenir les lieux. Les fonds générés par les visites des monuments royaux permettent en effet de financer leur entretien. Après plus d'un an et demi, Buckingham Palace compte un déficit de 37 millions de dollars.