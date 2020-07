Elizabeth II reçoit un cadeau particulier: un petit garçon avait peur qu’elle s’ennuie pendant le confinement

Pendant le confinement, la reine Elizabeth II a reçu un cadeau de la part d’un garçon de 7 ans. Ce présent particulier a touché la reine qui a répondu par une lettre.

Comme tous les citoyens anglais, la reine Elizabeth II a été confinée durant plusieurs mois. Elle se trouvait au château de Windsor en compagnie de son époux, le prince Philip. Elle a d’ailleurs passé beaucoup plus de temps avec son mari que d’habitude puisqu’on son emploi du temps était fortement allégé. Elle a aussi pu s’adonner à ses passions comme l’équitation et les mots cachés.

En effet, selon le journal britannique Mirror, la reine a reçu une grille de mots cachés inventée par Timothy, un jeune garçon de 7 ans. Timothy avait peur que la reine ne s’ennuie et se sente triste ou seule pendant le confinement. Il lui a fait une grille sur mesure "pour lui remonter le moral".

Une attention qui a beaucoup touché Elizabeth II. Timothy a d’ailleurs reçu une lettre aux armoiries de Windsor rédigée par l’assistante de la reine: "La reine a souhaité que je vous écrive et que je vous remercie pour votre adorable lettre, et pour le puzzle que vous avez créé spécialement pour elle. Votre prévenance est grandement appréciée, et la reine espère que vous prenez soin de vous pendant cette période."