Elizabeth II: ses chiens adorés étaient à ses côtés au moment de son décès

Muick et Sandy, les corgis adorés de la reine Elizabeth, étaient tous deux été présents dans la chambre de la reine lorsqu'elle est décédée le 8 septembre au château de Balmoral, à l'âge de 96 ans, selon Page Six.



Lors des funérailles de la reine le 19 septembre, les chiens ont fait une apparition émouvante lorsqu'ils ont été sortis devant le château de Windsor, alors qu'ils attendaient l'arrivée du corbillard transportant leur défunte maîtresse.



Le prince Andrew, 62 ans, avait donné deux corgis, Muick - nommé d'après le Loch Muick sur la propriété de Balmoral, chère à la reine - et un autre corgi nommé Fergus, pour remonter le moral de la monarque pendant que son mari, le prince Philip, était hospitalisé en mars 2021.



Le duc d'Édimbourg est décédé en avril et Fergus est mort le mois suivant d'une malformation cardiaque. La fille d'Andrew, la princesse Beatrice, a alors trouvé Sandy pour le remplacer. La Reine aurait été dévastée par la mort du chien, surtout un mois après le décès de son mari.



La veille des funérailles nationales, le prince William a confirmé que les chiens allaient très bien.



"Je les ai vus l'autre jour", a déclaré le prince de Galles, âgé de 40 ans, à une personne en deuil. "On s'occupe bien d'eux. Ce sont deux corgis très gentils. Ils ont un bon foyer. On s'occupe très bien d'eux".



Des photos des chiens



Sarah Ferguson a fêté son anniversaire en jouant avec les corgis de la Reine. Samedi, la duchesse d'York, 63 ans, a partagé plusieurs photos d'elle allongée dans l'herbe en train de jouer avec les chiots Muick et Sandy, qui vivent désormais avec elle et le prince Andrew.



Bien que Mme Ferguson ait divorcé du prince Andrew en 1996, elle a toujours entretenu une relation étroite avec lui - elle a même vécu dans la loge royale - et se serait rapprochée de la reine au cours de la dernière année de sa vie.



La monarque emmenait régulièrement ses chiens en promenade dans les jardins de Frogmore House, sur le domaine de Windsor, et était souvent rejointe par son ex-belle-fille.



"La duchesse s'est liée à Sa Majesté en promenant ses chiens et en faisant du cheval, et même après son divorce, elle a continué à entretenir sa grande amitié avec Sa Majesté en promenant les chiens à Frogmore et en discutant", a déclaré une source au Telegraph.