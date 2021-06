Elizabeth II tend la main à Meghan et Harry: elle a été vue près de Frogmore Cottage

Les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale ne semblent pas s’améliorer. Mais la reine Elizabeth II est déterminée à changer cela. Alors que le prince Harry est en quarantaine à Frogmore Cottage en prévision de l’inauguration de la statue de sa mère, Diana, le 1er juillet, la Reine fait un geste d’accueil.

La Reine a tendu un rameau d'olivier au Duc et à la Duchesse de Sussex. Ils devraient rejoindre la famille royale à Londres l'été prochain pour le jubilé.

Selon le Mail on Sunday, Harry et Meghan prévoient d'assister à "Trooping the Colour", le défilé officiel de l'anniversaire de la reine, qui fera partie des célébrations. Mais des questions demeurent quant à savoir si le couple apparaîtra sur le balcon du palais aux côtés de la reine et d'autres membres de la famille royale pour le traditionnel défilé aérien de la RAF.

Le prince Charles, qui est en faveur d'une monarchie "allégée", est susceptible de faire pression pour une présence réduite sur le balcon - mais les partisans de Harry et Meghan pourraient considérer l'absence de leur présence comme un camouflet et une indication du mauvais traitement que le couple prétend avoir reçu de la part de la famille royale.

Néanmoins, l’invitation est déjà un signe de paix. La Reine a été aperçue en train de se diriger vers Frogmore Cottage ce week-end, où le Prince Harry est hébergé avant l'inauguration de la state de la Princesse Diana, dans un contexte de nouvelles tensions avec son frère William.

On ignore cependant si le mari de Meghan Markle a pu voir sa grand-mère étant donné sa quarantaine. Le duc, 36 ans, est arrivé vendredi dans la propriété de Windsor pour commencer ses cinq jours d'isolement avant d'assister à l'inauguration d'une statue de sa défunte mère le 1er juillet.