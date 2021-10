Emma accouche dans une pizzeria de Rennes: "C’est comme dans un film"

Emma a donné naissance à sa petite fille dans une pizzeria de Rennes en France le 16 août, selon Ouest-France. Ce jour-là, la mère de famille se rend en ville afin d'obtenir un certificat pour la rentrée d’Élisabeth, sa fille de 9 ans. Mais elle ressent de fortes douleurs dans le bus. "Je m’accrochais à la barre, mais j’avais très mal au ventre", raconte la mère muette, en langue des signes.

La femme a des contractions 10 jours avant la date prévue, relate Ouest-France. Elle tente de trouver de l'aide dans une pharmacie, mais la pharmacienne lui a dit de rentrer chez elle rapidement.



Prise de panique, elle n'a pas eu d'autres choix que de trouver de l'aide dans l'établissement le plus proche. Elle entre dans une pizzeria pour aller aux toilettes, ressentant une forte envie d'uriner. "J’ai vu du sang, je craignais que le bébé meure", détaille Emma. En quelques minutes, sa fille Mariam est née.



Grâce à l'aide du personnel, la naissance se passe bien.

Louis, le patron de la pizzeria Basilic & Co, ne travaille pas le jour de l'accouchement. Il découvre la scène surprenante en visionnant les images de vidéosurveillance.



"On voit la maman sortir des toilettes, paniquée, et une serveuse l’asseoir sur une chaise. Ensuite, c’est comme dans un film : un couple entre dans le restaurant et le monsieur dit "je suis médecin !" Il a juste le temps de demander aux salariés de réchauffer des linges propres que la tête du bébé sort."



Après la naissance de Mariam, les pompiers arrivent et emmenent la mère et l'enfant à l'hôpital.



Louis téléphone à la maternité pour savoir si tout va bien. Le couple, muet, répond via Facebook, envoyant une photo du bébé accompagnée d'un message.



Touché par cette histoire, Louis veut faire un geste. Il demand conseil à son épouse. "Elle m’a dit d’offrir des pizzas à vie à la petite, qui se dira à chaque fois qu’elle passera devant le restaurant, qu’elle est née ici. Elle deviendra peut-être notre égérie ?".



Il y a quelques jours, la mère de trois enfants est revenue avec son mari, ses enfants et une interprète sur les lieux de l'accouchement pour présenter son enfant aux employés. Besarion, le père de famille, a remercié le restaurateur autour d'une... pizza.