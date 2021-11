Est-ce le prince Charles qui a été accusé de racisme par Harry et Meghan? Un livre dénonce, Buckingham riposte

En mars dernier sur le plateau d'Oprah Winfrey, l'interview de Meghan et Harry avait fait grand bruit. Ils avaient accusé, sans citer de nom, un membre de la famille royale de racisme. " 'Il y a eu des inquiétudes et des conversations sur sa couleur de peau", avaient-ils expliqué"

Un livre récemment sorti affirme que le prince Charles serait celui qui a débattu de la couleur de peau d'Archie. Des accusations que rejettent le palais, selon The Sun.

"Il s’agit d’une fiction qui ne mérite pas d’autres commentaires", a déclaré au tabloïd un porte-parole du prince Charles.

Dans le livre de Christopher Andersen "Brothers And Wives : Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", une conversation entre Charles, Harry et Meghan au matin de l'annonce de leur fiançailles, le 27 novembre 2017 est relatée. "Je me demande à quoi ressembleront les enfants. […] Je veux dire, à ton avis, quel sera le teint de leurs enfants ?", se serait demandé le futur roi d'Angleterre.

Une accusation contre laquelle s'insurge Buckingham. Quant à l'auteur du livre, Christopher Andersen, il a expliqué au Sun que les propos de Charles quant à l'apparence de ses petits-enfants relevaient de la curiosité et qu'il ne fallait pas y voir une quelconque forme de racisme.