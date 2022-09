Funérailles d'Elizabeth II: Meghan et Kate, côte à côte, marchent derrière le cercueil de la Reine, unies dans le deuil

Le cercueil de la reine Elizabeth II est entré lundi dans l'abbaye de Westminster, suivi par le roi Charles III et les autres enfants de la reine, pour ses funérailles d'Etat. Aux côtés de leurs époux, Kate et Meghan faisaient également partie du cortège. Les deux femmes, unies dans le deuil, marchaient côte à côte dans l'abbaye avec les autres membres de la famille royale.



Le cercueil était arrivé sur un affût de canon de la Royal Navy escorté par 142 marins. Des dignitaires du monde entier assistent à la cérémonie.



Parmi eux, le roi Philippe et la reine Mathilde sont arrivés lundi matin à l'abbaye de Westminster. Le couple royal, arrivé la veille à Londres, s'était déjà recueilli dimanche en début de soirée devant le cercueil de la défunte à Westminster Hall, la plus ancienne salle du parlement britannique.



Dans l'assistance figurent aussi notamment le président américain Joe Biden, arrivé à bord de sa limousine blindée ("The Beast"), l'empereur du Japon Naruhito, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Charles Michel, président du Conseil européen.

