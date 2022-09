Funérailles d'Elizabeth II: le roi Charles III laisse un mot touchant sur le cercueil de sa mère

Réunie dans le deuil derrière le cercueil d'Elizabeth II, la famille royale britannique s'est jointe lundi à des centaines de dignitaires étrangers à l'abbaye de Westminster à Londres pour des adieux en grande pompe à la souveraine, à la hauteur de sa popularité planétaire.



Le roi Charles III a écrit une note touchante à la reine Elizabeth II. La carte figurait en bonne place sur son cercueil lundi. Le nouveau monarque, âgé de 73 ans, a fait faire une couronne florale dont les fleurs proviennent des jardins de ses résidences, le palais de Buckingham et le château de Windsor, et de Highgrove House, la résidence de campagne de Charles.



La couronne comprend du romarin, symbole du souvenir. Mais aussi du myrte qui a été coupé d'une plante dont avait déjà été tirée une branche pour confectionner le bouquet de mariée de la reine Elizabeth en personne. Le myrte symbolise un mariage heureux.



Le Roi a ajouté une note sur le cercueil de sa mère avec les mots suivants : "En souvenir affectueux et dévoué. Charles R."







Le "R" est l'abréviation de rex, qui signifie "roi" en latin. La reine signait son nom par "regina", qui signifie "reine" en latin.



Plus de 500 dignitaires du monde entier, dont le président Biden et la première dame Jill Biden, ont assisté à la messe en l'honneur du défunt monarque. Le prince Harry a rejoint son frère, le prince William, et leur père, Charles, dans la procession qui a précédé la messe. Il a ensuite été rejoint par son épouse, Meghan Markle, qui a marché derrière le cercueil avec le reste de la famille royale, y compris le prince George et la princesse Charlotte.



La Reine est décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans après un règne de 70 ans, le plus long de tous les monarques de l'histoire britannique.

LIRE AUSSI: Que représentent les objets posés sur le cercueil d'Elizabeth II? On décrypte tous les messages cachés (photos)