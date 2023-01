Harry a demandé à Elton John de chanter pour l’anniversaire de la mort de Lady Di: voici sa réponse

Les révélations sur la famille royale britannique n’en finissent plus… Mais soyons honnêtes: celle-ci est plutôt rassurante.

Dans ses mémoires explosives, "Spare", le prince Harry révèle en effet avoir demandé à Elton John de chanter "Candle in the Wind" pour commémorer l'anniversaire de sa mort en 2007. L'artiste était un ami de Diana, décédée le 31 août 1997. À l'époque, il avait décliné l'invitation.

Mais, attention, ce "non" n’était pas un non définitif. En effet: Elton John avait déjà chanté ce morceau pour les funérailles de Diana et a en réalité jugé trop "macabre" les paroles de celui-ci.

Le chanteur, proche de la famille royale, a finalement choisi d'interpréter "Your Song" pour ce triste anniversaire. Une version poignante d’un grand classique.