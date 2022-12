"Ils ne reconnaîtront jamais leur part de responsabilité et je ne recevrai jamais d’excuses…": que faut-il retenir de la seconde partie de Harry & Meghan?

Les trois derniers épisodes du documentaire signé Harry et Meghan viennent d’être dévoilés. Alors que les premiers opus n’apportaient pas de grandes révélations, cette suite est plus virulente. Amélie Schildt était sur le plateau du RTL Info 13H pour revenir sur les éléments marquants de ces trois épisodes.

Accusations sur la place publique. Harry raconte que quand Meghan est devenue trop populaire après le mariage, elle qui faisait la Une de tous les journaux, il y aurait eu une campagne de dénigrement qui aurait été organisée par les services de presse du palais. Buckingham aurait fait circuler de fausses informations auprès des tabloïds et à partir de là, un acharnement qui a poussé le couple à partir.

Au départ, l’idée du couple était de déménager à l’étranger pour se protéger de la surexposition médiatique, et de ce qu’ils dénoncent comme un acharnement de la presse, orchestré par les services de presse du palais de Buckingham. Mais en premier lieu, Harry et Meghan envisageaient de continuer à servir la couronne, tout en devenant financièrement indépendants. Ils ont ainsi pensé, dès 2018, s’installer en Nouvelle-Zélande, puis en Afrique du Sud, et finalement au Canada.

"C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus"

Le projet africain a notamment été avorté parce que les échanges entre Harry et son père ont fuité dans la presse. Ça a encore été le cas quand le prince a adressé un mail au prince Charles pour détailler son projet canadien : tout le contenu s’est retrouvé publié dans le Sun. Harry estime que ce sont les services du palais qui ont partagé la correspondance secrète avec la presse. "Notre vie nous a été volée sous notre nez", affirme le prince dans le documentaire.

Dans la foulée, Harry est invité, sans son épouse, à Sandringham, pour retrouver les autres membres de la famille royale. C’est là que les liens avec le prince William se sont brisés : "C’était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus et mon père dire des choses complètement fausses, et ma grand-mère rester silencieuse". Il rappelle que son point de vue est très différent alors de celui de son père, son frère et sa grand-mère, pour qui la monarchie doit passer avant tout.

"Ce qui m’attriste le plus c’est le fossé creusé avec mon frère quand il a pris le parti de l’institution. Dans un sens, je le comprends. C’est son héritage. C’est ancré en lui, il est en partie responsable de la survie et de la continuité de la monarchie."

Quelle relation entre les frères ?

Dans le documentaire, on apprend l'existence d'une réunion de famille qui a eu lieu en 2021 au moment des funérailles du prince Philip. Harry, Charles et William ont eu une grande conversation, mais sans apaisement. Pour le cadet, ils ont un regard biaisé sur la situation. "Ils ne reconnaîtront jamais leur part de responsabilité et je ne recevrai jamais d’excuses…"

Il y a une vraie cassure. Cela dit le documentaire a été tourné avant le décès de la reine Elizabeth, et on sait que Charles, devenu roi a tendu la main à Harry et Meghan. Aurons-nous droit à une surprise? La question reste ouverte, mais les récentes révélations ne vont pas dans ce sens.