Harry et Charles: quelle relation le prince exilé entretient-il encore avec son père?

Depuis maintenant plusieurs mois, c'est à Los Angeles qu'Harry vit avec Meghan et leur fils Archie. Leur départ avait fait grand bruit et c'est loin de sa famille que le fils cadet du prince Charles fêtera ses 36 ans en septembre prochain.

Malgré tout, comme le révèle The Mirror, Harry et son père, Charles, entretiennent toujours des rapports très étroits. Il faut dire qu'ils ont un point commun : l'un comme l'autre ont dû se battre pour imposer la femme de leur vie à la couronne britannique.

Certains l'ignorent mais Charles était amoureux de Camilla Parker-Bowles depuis son adolescence. Il a épousé Diana mais après la mort de celle-ci, il a retrouvé l'élue de son cœur et l'a finalement épousée en 2005, avec l'assentiment de sa mère, la reine Elizabeth II, et de ses deux fils, William et Harry.

Aujourd'hui, Harry doit se battre pour imposer Meghan Markle, quoi qu'il lui en coûte. Mais dans l'ombre, il peut compter sur le soutien de son père, à plusieurs égards.

"Il a apporté un soutien financier, comme tout père le ferait lorsque son fils part avec une jeune famille à l'autre bout du monde. Leur relation est solide comme le roc et ils restent proches. Ils se parlent au moins une fois par semaine et Charles est toujours une force motrice importante dans la vie de Harry", a ainsi confié une source au Mirror.

Harry peut donc bénéficier du soutien financier et moral de son papa. "Le Prince de Galles a clairement fait savoir que la porte était toujours ouverte", ajoute l'informateur.