J-1 avant la sortie du très attendu "Harry & Meghan". Et à l'heure où la tension est à son comble sur le contenu du documentaire et sur les secrets qui y seront révélés, le prince Harry et son épouse Meghan ont été vus sur le tapis rouge du gala "Ripple of Hope" de la fondation Robert F. Kennedy pour les droits de l'Homme à New York. Ils ne se sont pas exprimés sur la première partie de leur documentaire Netflix qui sera diffusée ce jeudi.