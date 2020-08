Meghan et Harry font une première apparition depuis leur villa de Santa Barbara (vidéo)

Le prince Harry et Meghan Markle sont restés très discrets ces dernières semaines. Déjà malmené par la presse, le couple a dû faire face à la sortie du livre " Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", sorti le 11 août dernier.

C'est à l'occasion d'une réunion virtuelle sur un sujet qui leur tient à coeur que le couple s'est à nouveau montré. La discussion se faisait en présence d'autres membres du Commonwealth Trust, avec qui Harry et Meghan ont parlé d'activisme digital.

"Plus tôt cette semaine, le prince Harry et Meghan ont joint des leaders du @queenscomtrust pour une discussion sur les réseaux sociaux, le pouvoir du monde digital comme force pour faire le bien et les profonds changements que les communautés digitales peuvent faire pour l'avenir", écrit le journaliste Omid Scoobie sur Twitter, avec un extrait de la discussion.

C'est la toute première fois que le couple se montre dans sa maison de Santa Barbara, située à deux heures de Los Angeles.

Harry et Meghan ont profité de cette discussion pour rappeler leur attachement à Elizabeth II. Malgré leur retrait de la monarchie britannique le couple reste président et vice-président du Queen's Commonwealth Trust.

"Incroyablement fière"

Meghan Markle a confié n'avoir jamais entendu parler de cette organisation avant sa rencontre avec le prince Harry en 2016. Mais la maman de 39 ans a lancé à son mari qu'elle était "incroyablement fière" de travailler pour le Queen's Commonwealth Trust, fière de continuer ainsi "l'héritage de ta grand-mère".

Des compliments qui ne passent pas inaperçu et que la reine a certainement dû accueillir avec plaisir!