Harry et Meghan: leurs statues de cire éloignées des autres membres de la famille royale au musée Tussauds

Les statues de cirede Harry et de son épouse Meghan ont changé de place, relate le Sun. Elles ne se trouvent plus aux côtés des autres membres de la famille royale au musée Madame Tussaud de Londres. Ils avaient été retirés de la zone réservée à la famille royale en janvier dernier, suite à l'annonce de leur départ de la royauté. À l'époque, le lieu a tweeté : "Nous devons respecter leurs souhaits #Megxit."



Elles trônent désormais dans "l'Awards Party" parmi les plus grands noms d'Hollywood, dont Brad Pitt, George Clooney, Nicole Kidman et les Beckham.



"Nous avons également déplacé les figures du prince Harry et de Meghan Markle pour qu'ils rejoignent leurs amis d'Hollywood, reflétant ainsi leur nouveau statut sur la scène mondiale en tant que favoris de la liste A", a expliqué Tim Waters, directeur général du Madame Tussauds de Londres.



"Nous avons beaucoup réfléchi à la conception de l'Awards Party pour que les invités se sentent vraiment comme des VIP, vivant une soirée étoilée où ils sont les grands gagnants de la nuit".



Les visiteurs de la nouvelle zone de Madame Tussauds bénéficieront d'un traitement VIP complet en posant pour les paparazzis et en montant sur un podium pour prononcer un discours d'acceptation avant d'entrer dans la fête.