Harry et Meghan main dans la main à New York: le retour public du couple princier

Le Prince Harry et Meghan Markle étaient à New York pour une visite du One World Trade Center.

Il s’agit de leur première sortie publique depuis leur déménagement aux États-Unis. Le Prince Harry et Meghan Markle ont posé pour les photographes, enlevant leur masque pour l’occasion, ce jeudi 23 septembre, à leur arrivée au One World Trade Center.



Bien que démis de leurs fonctions royales, ils n’étaient pas là en simples touristes, mais accompagnés du maire de New York Bill de Blasio et de la gouverneure de New York Kathy Hochul. Dans un costume sombre, le Britannique est apparu tout sourire au côté de la duchesse de Sussex, main dans la main, c’est-à-dire tels qu’ils apparaissaient auparavant lors de leurs engagements royaux.



Le séjour du couple princier à la Grosse pomme se poursuivra notamment à Central Park ce samedi 25 septembre, où ils appelleront à la vaccination des plus précaires contre la Covid-19, lors de l’événement "Global Citizen".