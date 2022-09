Harry et Meghan ont découvert par la presse qu'ils n'étaient plus invités à la réception avant les funérailles de la reine Elizabeth II

Ce dimanche, les dirigeants du monde entier et les souverains étrangers sont attendus en début de soirée à la réception organisée par le roi Charles III à Buckingham Palace en hommage à la reine Elizabeth II.



Le prince Harry et Meghan Markle ont appris qu'ils n'étaient pas invités à la réception d'État après avoir lu des articles de presse, selon Page Six.



Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont joints à la famille royale la semaine dernière après le décès de la reine Elizabeth II à Londres, ont reçu une invitation pour l'événement qui devait avoir lieu dimanche soir, rapporte le site.



Cependant, un porte-parole du roi Charles III confirme à Page Six que "l'invitation est réservée aux membres actifs de la famille royale".



"Harry et Meghan ont effectivement reçu l'invitation et personne ne leur a dit qu'ils n'étaient pas invités", explique une source royale à Page Six.



"On me dit qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas invités en lisant des articles de presse", raconte une source.



Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre canadien Justin Trudeau font partie des chefs d'État qui devraient assister à la réception, organisée par Charles et la reine consort Camilla avant les funérailles de la reine lundi.



Les invités seront également accueillis par le prince et la princesse de Galles, la princesse royale et le comte et la comtesse de Wessex lors de la réception au palais de Buckingham.



Samedi soir, Harry a rejoint son frère, le prince William, et leurs cousins pour veiller la monarque, qui repose à Westminster Hall. Le Roi et ses frères et sœurs ont tenu une veillée vendredi soir.



Tout au long de la semaine, des sources proches des Sussex ont tenu à souligner que le couple ferait tout ce qu'on lui demanderait.



Harry - qui a été dépouillé de ses titres militaires lorsque Meghan Markle et lui ont quitté les fonctions royales en janvier 2020 - était prêt à ne porter son uniforme lors d'aucun événement, mais suite à un revirement de Buckingham Palace, l'ancien officier de l'armée a pu porter son uniforme lors d'une veillée samedi.



"Le prince Harry était simplement prêt à porter ce que sa grand-mère avait prévu. Il est concentré sur le fait de l'honorer et c'est tout."



La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre. Ses funérailles auront lieu lundi.