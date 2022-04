Harry et Meghan ont fait une grande promesse à la reine Elizabeth lors de leur visite secrète

Le prince britannique Harry et sa femme Meghan sont à La Haye pour les Invictus Games, jeux créés pour les soldats blessés dont la cinquième édition se déroule aux Pays-Bas.



Lors d'une halte au Royaume-Uni en route vers La Haye, alors que le couple n'était depuis plus venu au Royaume-Uni, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont rendu visite à la grand-mère du prince, la reine Elizabeth, qui doit fêter ses 96 ans dans quelques jours. La rencontre a eu lieu au château de Windsor dont la Reine a fait sa résidence principale et qui est situé à une quarantaine kilomètres de Londres.

Le couple a créé la surprise lorsqu'ils ont atterri à Windsor jeudi pour une réunion "incroyablement chaleureuse et bon enfant" et "très cordiale" avec la Reine.



Durant ces retrouvailles, le couple a fait une promesse à la Reine. Celle de pouvoir serrer Archie et Lili dans ses bras. Une source royale haut placée révèle que le duc et la duchesse de Sussex ont donc promis à la reine de 95 ans qu'ils reviendraient au Royaume-Uni après leur récente visite d'un jour, et qu'ils amèneraient leurs enfants Archie et Lilibet avec eux.



"Le duc et la duchesse sont tous deux conscients que la reine vieillit et qu'elle a eu des problèmes de santé liés à son grand âge. Ils ont clairement fait savoir qu'ils prévoyaient certainement de retourner voir la Reine avec leur famille dans un avenir proche", a confié une source. "Il y a vraiment une volonté, autant que possible, que tout le monde se rassemble pour la Reine".



Lors de cette visite surprise, Harry et Meghan sont également allés rendre visite au prince Charles.

Harry et Meghan n'étaient plus venus ensemble au Royaume-Uni depuis leur mise en retrait fracassante de la famille royale il y a deux ans et demi. Ils vivent désormais en Californie.



Absent fin mars à la cérémonie en hommage à son grand-père le prince Philip, décédé il y a un an à 99 ans, Harry a été accusé dans le tabloïd The Sun de snober l'événement ainsi que la reine.



Lors de l'annonce de l'absence du couple à la cérémonie, un porte-parole avait souligné qu'ils espéraient rendre prochainement visite à la reine, dont les 70 ans de règne seront célébrés début juin lors de plusieurs jours de festivités.



La mise en retrait de la famille royale a mécaniquement privé Harry et Meghan de la protection policière qui leur était jusque-là accordée au Royaume-Uni aux frais du contribuable britannique. Harry a proposé de prendre en charge les frais et a contesté devant la justice le refus qui lui a été opposé par le ministère de l'Intérieur.