Harry et Meghan sont rentrés en Californie avant la fin du jubilé d'Elizabeth II (photos)

Les Sussex sont retournés en Californie après n'avoir fait qu'une seule apparition publique lors de la célébration de quatre jours en l'honneur de la Reine, selon le Daily Mail. Le couple et ses enfants Archie et Lilibet sont partis avant que le grand spectacle final ne commence.



Le prince Harry et Meghan Markle ont été photographiés à leur arrivée à Santa Barbara dimanche. Selon The Sun, la famille a été conduite de sa résidence de Frogmore Cottage à l'aéroport et a décollé dans l'après-midi.



De son côté, la monarque a été rejointe par le prince Charles, le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs enfants pour une dernière apparition, exprimant sa gratitude pour les célébrations.



Harry et Meghan ont été aperçus jeudi lors de la cérémonie du drapeau, puis lors de la cérémonie d'action de grâce vendredi. Cependant, samedi, le couple était absent des festivités, notamment du concert du Jubilé de platine au palais de Buckingham.

Le premier anniversaire de Lilibet



Pendant leur séjour au Royaume-Uni, Harry et Meghan ont eu une double raison de faire la fête, puisqu'ils ont célébré le premier anniversaire de leur fille Lilibet samedi. Toute la famille royale a souhaité un bon anniversaire à la petite fille sur les réseaux sociaux par des messages publics. Les grands-parents, le prince Charles et la duchesse Camilla, ont écrit: "On souhaite à Lilibet un très joyeux premier anniversaire aujourd'hui", avec un émoji de gâteau d'anniversaire.



L'oncle et la tante, William et Kate, ont également écrit un message à leur nièce: "Souhaitons un très joyeux anniversaire à Lilibet, qui a un an aujourd'hui !" avec un émoji ballon.





Harry et Meghan ont fêté l'anniversaire de leur fille en Angleterre, en famille. Les célébrations discrètes ont lieu après que Lili ait été présentée à la Reine pour la première fois au milieu des festivités.