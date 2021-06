Harry et Meghan: voici pourquoi William et Kate ne seront probablement pas les parrains de Lili

Des membres de la famille immédiate du prince Harry seront-ils les parrains de sa nouvelle fille ? Selon plusieurs experts royaux, ce n'est pas très probable, selon TODAY.

Vendredi, le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, et les observateurs royaux du monde entier attendent avec impatience une photo du nouveau-né. Ils ont également commencé à spéculer sur l'identité des parrains et marraines de Lili.

Dans de nombreuses familles, les oncles et tantes assument souvent ce rôle spécial, et le Prince William semble donc être un choix logique. Mais selon les experts royaux, William ne sera très probablement pas le parrain de Lili.

"Beaucoup de rumeurs sur l'identité du parrain et de la marraine, et je peux vous dire que ce ne sera pas William. C'est parce que la famille royale ne fait pas de frères et sœurs comme parrains", a déclaré Daisy McAndrew, journaliste et commentatrice de la famille royale sur NBC à TODAY.

Un exemple concret: Le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas choisi Harry pour être le parrain de leurs trois enfants. Ils ont plutôt choisi un mélange de famille et d'amis.

Harry et Meghan n'ont jamais annoncé officiellement les noms des parrains et marraines de leur fils Archie lors de son baptême en juillet 2019, mais un article du Times of London datant de janvier 2020 a révélé deux de leurs noms.

Le premier est Tiggy Pettifer, qui était la nounou de William et Harry, et le second est Mark Dyer, l'un des mentors de Harry qui travaillait pour le prince Charles.

"Je pense que lorsqu'on regarde qui ils ont choisi pour Archie, il s'agissait de la nounou, de la vieille figure paternelle, des personnes très britanniques. Et je soupçonne que cette fois-ci, ils seront pleins d'Américains, et je pense que ce sera un autre départ de leur ancienne vie vers leur nouvelle vie", a déclaré McAndrew.

La plupart des gens ont deux parrains, mais Marlene Koenig, spécialiste de la royauté, a déclaré à TODAY que les bébés royaux peuvent avoir entre cinq et huit parrains.

Marlene Koenig a refusé de spéculer sur qui seront les parrains de Lili mais elle a dit qu'elle ne serait pas surprise si certains des amis américains du couple sont sur la liste maintenant que le couple a déménagé en Californie.

"Vous avez plus de chances d'avoir une relation avec votre parrain ou votre marraine s'ils sont des amis proches de la famille", a-t-elle expliqué. "Je pense qu'ils choisiront des personnes qui auront un rôle dans leur vie en tant que mentors, oncles adoptifs, amis".

Maintenant que le couple s'est officiellement éloigné de ses fonctions royales, Koenig a déclaré qu'il est tout à fait possible qu'ils n'aient pas de baptême pour leur deuxième enfant, ou qu'ils attendent un peu et organisent une cérémonie privée.

Quoi qu'il en soit, Marlene Koenig serait surprise si le duc ou la duchesse de Cambridge étaient nommés parrains et marraines. "Cela ferait jaser", a-t-elle déclaré. "Mais ce serait peut-être aussi une bonne façon de commencer à apaiser les tensions entre les deux frères en ce moment."