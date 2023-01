Harry s'en prend à Camilla: "Elle était la méchante, nous avons demandé à notre père de ne pas l'épouser"

Après son père et son frère, le prince Harry semble vouloir en découdre avec la reine consort, Camilla. Dans l'interview diffusée ce dimanche, il accuse sa belle-mère d'avoir copiné avec la presse britannique.

"Elle était la méchante, elle était la troisième personne du mariage, elle avait besoin de redorer son blason", dans son entretien avec Anderson Cooper, le duc de Sussex affirme que Camilla a sacrifié ses beaux-enfants au profit de ses relations avec la presse.

Harry l'accuse d'avoir "échangé des informations avec les médias" dans le but que ces derniers soient plus cléments avec elle. Il dit avoir l'impression d'être un dommage collatéral de ces relations entre Camilla et les tabloïds, estimant que Charles et son épouse l'avaient parfois utilisé pour améliorer leur propre couverture médiatique: "Si vous pensez que faire la Une, avoir des histoires positives racontées sur vous va améliorer votre réputation ou augmenter vos chances d'être accepté par le public britannique, alors c'est ce que vous allez faire."

"Nous ne pensions pas que c'était nécessaire"

"La troisième personne du mariage", en appelant sa belle-mère de la sorte, Harry fait référence à la célèbre interview de la princesse Diana de 1995. Date à laquelle elle a affirmé pour la première fois que Charles et Camilla avaient une liaison pendant leur mariage.

Pendant l'interview, Harry affirme que son frère et lui ont explicitement demandé à leur père de ne pas épouser Camilla: "Nous ne pensions pas que c'était nécessaire, nous pensions que ça ferait plus de mal que de bien." S'ils voulaient le bien de leur père, les deux frères estimaient que rendre la relation publique suffisait.

Les attaques du mari de Meghan envers sa belle-mère ne devraient pas s'arrêter là. Dans ses mémoires qui paraissent ce mardi, il ferait état d'une "stratégie à long terme, une campagne pour la couronne".