Il y a 40 ans jour pour jour, Charles et Diana annonçaient leurs fiançailles

Il y a 40 ans jour pour jour, le palais de Buckingham annonçait les fiançailles du prince de Galles et de Lady Diana Spencer. Un anniversaire célébré ce matin sur les réseaux sociaux par différents journalistes de la couronne d'Angleterre. Et le site internet de la BBC de rappeler son récit de l'époque: "Malgré l'intérêt public intense, ils ont réussi à garder leurs nouvelles secrètes. Lady Diana, âgée de 19 ans, quittera son emploi d'enseignante de maternelle et déménagera de son appartement à Kensington pour vivre à Clarence House jusqu'au mariage. Le couple déménagera ensuite dans la maison du prince à Highgrove, Gloucestershire."

Dans une interview à la BBC, le prince de 32 ans a déclaré qu'il était "ravi et franchement étonné que Diana soit prête à m'épouser".

Regardant timidement à travers sa longue frange blonde et riant occasionnellement, Lady Diana a dit qu'elle aussi était "ravie et ravie, parfaitement heureuse".