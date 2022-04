Inoubliable: 19 avril 1956, le prince Rainier III de Monaco et Grace Kelly se disaient "oui"

Comment passer à côté d'une telle union? Le 19 avril 1956, il y a tout pile 66 ans, le prince Rainier III et Grace Kelly se mariaient dans la Cathédrale de Monaco. Un mariage incroyable de par sa beauté et sa notoriété, resté longtemps dans les esprits. Les deux amants s’étaient rencontrés un an plus tôt pendant le festival de Cannes et ont fait connaissance dans les jardins du Palais de Monaco, non loin de la Croisette.





Plus de 600 personnes étaient invitées à assister à ce mariage luxueux. La magnifique robe que l’actrice portrait lors de la cérémonie civile était signée Helen Rose, costumière à la MGM. La dot réclamée pour Grace Kelly était fixée de 2 millions de dollars, un montant étourdissant à l'époque. Leur mariage a été suivi en direct à la télévision par des millions et des millions de téléspectateurs.

Après être devenue "Grace de Monaco", Grace Kelly a arrêté sa carrière d’actrice. Beaucoup de rumeurs circulaient sur la véracité de l’amour entre Rainier III et Grace de Monaco. Des arrangements financiers entre le rocher et, à l’époque, la première puissance économique mondiale seraient à l’origine de cette union selon ces rumeurs.

Leur union a donné la naissance à Caroline de Monaco, Albert II et Stéphanie de Monaco.