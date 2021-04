Jacques et Gabriella de Monaco turbulents pour le portrait de Pâques (photo)

La chasse aux œufs de Pâques se prépare du côté de Monaco. Sur Instagram, Charlène a partagé une photo de famille en plein atelier créatif avec Albert et les jumeaux Jacques et Gabriella.

Charlène de Monaco a partagé un cliché familial festif avec ses abonnés. En plein préparation de la chasse aux œufs, Albert et Charlène apparaissent aux côtés de leurs enfants, Jacques et Gabriella, âgés de 6 ans, préférant faire les pitres devant l’objectif que de poser sobrement.

Les deux petites têtes blondes ravissent les Monégasques avec leurs caractères impétueux. "Jacques est un peu plus timide et un peu plus calme, mais il peut aussi arriver avec des choses très drôles. C'est un grand observateur et il adore évaluer la situation. Puis il y va," confiait le prince Albert en mars dernier.

Au sujet de Gabriella, il expliquait qu’elle était "un peu plus extravertie, et pour sûr elle a le don de bavarder. C'est juste un personnage qui aime danser et chanter. Elle n'a aucun scrupule à être devant les gens."