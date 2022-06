Jubilé d'Elizabeth II: en calèche, Kate et ses 3 enfants saluent la foule en liesse (vidéo)

La duchesse de Cambridge et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont salué la foule en liesse à la parade de "Trooping the Colour" qui marquent le début des festivités du jubilé de platine de la Reine.

Trois calèches ont quitté le parvis du palais de Buckingham transportant des membres de la famille royale sur l'avenue du Mall ce matin à Londres. Dans la première, aux côtés de Kate et de ses 3 enfants, se trouvait Camilla, la duchesse de Cornouailles.

Le prince Louis était assis entre ses frères et sœurs aînés George et Charlotte, avec Catherine et Camilla assises en face. Les enfants, qui étaient vêtus de vêtements dans les tons de bleu. Très souriants, ils ont salué la foule. A un moment donné, la princesse Charlotte semble pousser la main de son frère Louis vers le bas.

Le prince Charles, le prince William et la princesse Anne, eux étaient à cheval pour escorter cette procession traditionnelle.

