Jubilé d'Elizabeth II: la princesse Charlotte et sa cousine aperçues en train de se chamailler à la fenêtre du palais (photos)

Un combat royal! Les cousines Mia Tindall et la princesse Charlotte ont été aperçues en train de jouer ensemble et de gentiment se chamailler quelques minutes avant le début du défilé aérien à Buckingham Palace. Repérées à travers les fenêtres du palais alors que la famille royale se préparait à sortir sur le balcon pour assister au défilé des avions de la Royal Navy et de la Royal Air Force, les deux cousines ??avaient l'air de plutôt bien s'amuser.



© Twitter @TVFilmMusicNews

En arrière plan, la duchesse de Cambridge semble essayer de calmer le duo. Mia, 8 ans, est la fille aînée de la petite-fille de la reine, Zara Tindall. La princesse Charlotte, 7 ans, est sa petite cousine, fille de Kate Middleton et du prince William.

Les festivités pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II continueront jusqu'au 5 juin inclus. Un long week-end de célébrations attend donc les britanniques.