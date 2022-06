Jubilé d'Elizabeth II: le prince Harry et Meghan ont déjeuné avec la famille royale pour la première fois en deux ans

Ce sont des retrouvailles largement commentées ce matin dans les tabloïds britanniques. Le prince Harry et Meghan Markle ont déjeuné à huis clos avec la Reine et les autres membres de la famille royale ce jeudi dans le cadre des célébrations privées du jubilé de platine de la famille royale après la parade du Trooping The Colour, nous informe le Daily Mail.

Le duc et la duchesse de Sussex dont les premiers clichés n'ont été partagés qu'à la fin des festivités du "Trooping the Colour" sont restés discrets pour cette première journée de festivités. Aucune caméra n'était présente pour documenter leur dernière émission Netflix qui est en cours de tournage, alors que plusieurs caméramen les suivaient en avril dernier aux Jeux Invictus aux Pays-Bas.

Ce vendredi, le couple est attendu à la cathédrale Saint-Paul pour assister à sa première sortie officielle en deux ans avec le reste de la famille royale.

Le prince Charles représentera officiellement la Reine au service religieux qui a lieu à Londres ce matin après avoir été forcée de se retirer la nuit dernière, et il n'y aura pas non plus d'apparition du prince Andrew après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Les Sussex, qui séjournent dans leur résidence anglaise de Frogmore Cottage à Windsor, n'ont pas été autorisés sur le balcon du palais de Buckingham hier et ont plutôt regardé le défilé militaire de Horse Guards Parade.

La messe d'aujourd'hui sera la première apparition de Harry et Meghan avec "The Firm" depuis le service religieux glacial du Commonwealth qui a eu lieu en mars 2020 à l'abbaye de Westminster. Peu de temps avant que leur démission officielle en tant que membres de la famille royale n'eût été annoncée.

La Reine, âgée de 96 ans, manquera le service d'aujourd'hui à Saint Paul à la suite d'une décision de dernière minute annoncée par le palais hier soir à 19h30 après avoir ressenti un "inconfort" ce jeudi.