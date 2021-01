Kate appelle des survivants de l'Holocauste: l'un d'entre eux la taquine au sujet du prince William (vidéo)

La duchesse de Cambridge a été taquinée par un survivant de l'Holocauste à propos du prince William lors d'un appel vidéo effectué jeudi alors qu'elle retrouvait en vidéoconférence deux amis âgés de plus de 90 ans qui se sont rencontrés à l'adolescence dans un camp de concentration de Stutthof.

Kate Middleton, 39 ans, qui passe actuellement son confinement dans sa seconde résidence de Anmer Hall avec le duc, 38 ans, et leurs trois enfants, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, a rejoint Zigi Shipper, 91 ans, et Manfred Goldberg, 90, lors d'une réunion virtuelle.

L'appel avec les hommes, qui se sont rencontrés pour la première fois à l'adolescence dans un camp de concentration nazi, a été organisé pour marquer le Jour du Souvenir de l'Holocauste ce mercredi- et souligner l'importance de se souvenir des atrocités commises pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne, ainsi que de défendre les jeunes générations et s'assurer que les histoires des survivants continuent d'être partagées.

Les deux hommes ont déjà rencontré la duchesse en Pologne, en 2017. En voyant la duchesse apparaître à l’écran, Zigi a déclaré: "Je suis si heureux, vous savez. Je n’ai pas besoin de votre mari. Vous êtes celui que je voulais." Kate a ri et a répondu: "Eh bien Zigi, je vais lui dire qu'il vous manque beaucoup. Et il envoie aussi ses salutations, évidemment… c'est très plaisant de vous revoir."