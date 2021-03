Kate et Camilla, visages fermés, font leur première apparition publique depuis l'interview de Meghan et Harry (photos)

Après le prince Charles, Kate Middleton et Camilla Parker-Bowles ont elles aussi fait leur première apparition publique suite à l'interview explosive donnée par Meghan Markle et le prince Harry.

Le prince Charles est le premier membre de la famille royale d'Angleterre à assister à un engagement officiel depuis la diffusion de l'interview vérité de Harry et Meghan. Interrogé à ce sujet, il a refusé de commenter le scandale. Dans la journée, Kate Middleton et Camilla Parker-Bowles ont également été aperçues à Londres.

Kate Middleton a été photographiée au volant de sa voiture, un masque fleuri sur le visage. L'épouse de prince William a été surprise par les paparazzis alors qu'elle était accompagnée de son fils, le prince George. Ils rentraient au Palais de Kensington.

Comme Kate, Camilla Parker-Bowles a elle aussi été aperçue le visage fermé, dans sa voiture. L'interview explosive de Meghan et Harry diffusée hier soir serait-elle à l'origine de ces mines moins souriantes qu'à leur habitude ?

Une déclaration officielle attendue

Le palais de Buckingham était en effet sur les dents ce lundi. La Reine, le prince Charles et le prince William ont tenu une réunion de crise, après les accusations incendiaires lancées par Harry et son épouse Meghan lors d'une émission spéciale de deux heures avec Oprah Winfrey, diffusée dimanche soir à la télévision américaine et lundi au Royaume-Uni.

La pression est au sommet et la publication d'une déclaration officielle attendue, révèle le Times. Les aides du Palais ont filtré que l'humeur au sein de Buckingham est empreinte de tristesse et que les déclarations de Harry ont provoqué un choc.