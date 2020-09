Kate et William: de nouvelles photos de famille dévoilées, Charlotte, George et Louis ont bien grandi

Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont dévoilé de nouvelles photos sur leur compte Instagram ce week-end. On peut y voir les trois enfants du couple, la princesse Charlotte et les princes George et Louis.

"Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont ravis de partager de nouvelles photos de leur famille avec David Attenborough", peut-on lire sur le compte Instagram de Kensington. Sur le premier cliché, on peut voir le prince William discuter avec le rédacteur, écrivain et naturaliste tandis que Kate rigole avec sa fille Charlotte. Les princes George et Louis sont également présents.



© AFP PHOTO / KENSINGTON PALACE

Sur un second cliché, on peut voir le prince William, grand sourire aux lèvres, entouré de ses deux fils. Le prince George a entre les mains une dent de requin offerte par Sir David. L'homme venait présenter en avant-première son nouveau film au prince William.



© AFP PHOTO / KENSINGTON PALACE © AFP PHOTO / KENSINGTON PALACE

Ces photos permettent de voir à quel point les trois enfants du couple princier ont grandi.