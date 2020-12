La carte de vœux de Kate et William FUITE sur Facebook: la voici (photo)

Un fan de la famille royal qui a déjà reçu sa carte de vœux de la part du duc et de la duchesse de Cambridge n'a pas pu s'empêcher de la partager sur Facebook.

La carte de vœux du duc et de la duchesse de Cambridge a été partagée sur les réseaux sociaux. Sur la photo, on peut voir Kate et William entourés de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, qui rit aux éclats. D'après le DailyMail, on peut lire "À tout le fabuleux personnel du NHS (le système de santé publique en Grande-Bretagne). Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année".

Le cliché a été partagé sur une page fan Facebook, Royalty 101. La carte de vœux n'a pas encore été officiellement diffusée par Kensington Palace.



© Facebook Royalty 101

