Kate et William: leur organisation pour un quotidien presque normal

Le prince William et Kate Middleton sont un couple moderne. Ils ont beau faire partie de la famille royale la plus médiatisée au monde, ils se répartissent les tâches à la maison, les devoirs, le ménage, la cuisine etc.

Lorsqu’on imagine la vie de Kate Middleton et du prince William, on voit une armée de personnes à leur service: des conseillers (certes), des aides ménagères, des nounous, etc. Mais il n’en est rien, ou presque. Ils veulent à tout prix avoir une vie normale pour leurs enfants.

Selon les auteurs du livre "Finding Freedom", Omid Scobie et Carolyn Durand, William est "totalement impliqué dans l’éducation de ses trois enfants, que ce soit pour les déposer à l’école, aller les chercher, faire leurs devoirs." On peut aussi lire: "Kate et lui, qui se partagent tout lorsqu'il s'agit de la maison, étaient des parents modernes. William prépare autant les repas que Kate."

William perpétue ainsi ce que lui a inculqué sa mère, Lady Di. Elle souhaitait une enfance relativement normale pour ses enfants, notamment pour William, destiné au trône. William agit donc de même avec son fils, George, troisième dans l’ordre de succession.