Kate et William rappelés à l’ordre par Elizabeth II : "Ils ont défié les ordres de la reine"

Lorsqu'on est futur roi d'Angleterre, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Selon le Daily Express, ce week-end, la reine aurait dû mettre en garde Kate et William, après qu'ils aient été aperçus grimper dans un hélicoptère pour un court séjour, vraisemblablement vers leur résidence dans le Norfolk. Ils étaient accompagnés de leur trois enfants, George, Charlotte et Louis.

En principe, le protocole royal exige qu'ils voyagent dans des avions séparés.

"Il semble que le prince William et Catherine aient défié les ordres de la reine, a expliqué l'expert royal Neil Sean. Cela a laissé la reine inquiète. C'est un protocole royal pour que les gens voyagent dans des avions séparés pour des raisons de sécurité très évidentes."

Lorsqu'ils seront de retour, ils seront convoqués par la reine, selon l'expert.

Ce ne serait pas la première fois que William est recadré par sa grand-mère sur cette question. Elle lui aurait déjà demandé d'arrêter de voler en hélicoptère, pour des raisons de sécurité, spécialement en cas de mauvais temps.