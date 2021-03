Kate et William rendent hommage aux travailleurs qui se sont mobilisés pour la santé mentale

Le duc et la duchesse de Cambridge ont enregistré un message de remerciement personnel à tous ceux qui ont "agi" dans le cadre de la campagne "Time to Change" visant à mettre fin à la stigmatisation liée à la santé mentale.

Dans la vidéo, qui a été partagée sur le compte Twitter officiel de l'organisation "Time To Change", le prince William en visioconférence a déclaré: "Nous voulions dire un grand merci à tous ceux qui ont partagé leurs expériences et agi à travers le temps et ont permis le changement, en aidant à lutter contre la stigmatisation qui entoure la santé mentale".

S'exprimant depuis Anmer Hall, Kate Middleton, 39 ans, qui portait un col roulé noir et arbore désormais de très longs cheveux, a poursuivi: "Des mouvements comme Time to Change ont contribué à transformer les attitudes et encouragé une plus grande ouverture sur la santé mentale dans les écoles, les communautés et le lieu de travail".

Le duc de Cambridge a poursuivi en disant qu'au cours des 15 dernières années, Time to Change avait "inspiré et soutenu des milliers de personnes à travers le pays'' - ajoutant que la santé mentale était "enfin passée comme quelque chose d'abordable dans le cadre de notre vie quotidienne".

Alors que le couple royal a remercié personnellement les nombreuses personnes qui ont inspiré une culture plus ouverte autour de la santé mentale, Kate a averti que le "travail n'était pas encore terminé''.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter ici'', a poursuivi la duchesse, à laquelle William a ajouté: "Nous devons continuer à parler, continuer à agir et continuer à résister à la stigmatisation".