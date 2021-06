Kate et William et Charles et Camilla s'expriment sur la naissance de la fille de Harry et Meghan

L'heureuse nouvelle a été annoncée dimanche mais c'est vendredi que la fille du prince Harry et de Meghan Markle a vu le jour au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie.

La réaction de la reine Elizabeth 2 était très attendue alors que le nouveau-né porte le nom très symbolique de Lilibet "Lili" Diana.

Une première réaction est arrivée par communiqué : la famille royale s'est dite "ravie" de la naissance de la petite fille.

S'en sont suivis 3 messages sur les réseaux sociaux : "Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana ! La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle", peut-on lire dans un tweet de la famille royale.

Un autre message a été posté par Charles et Camilla : "Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l'arrivée de bébé Lilibet Diana. Nous leur souhaitons le meilleur en cette période particulière", a tweeté le couple.

Enfin, Kate et William ont également publié un message de félicitations à Harry et Meghan : "Nous sommes tous ravis de l'heureuse nouvelle de l'arrivée de bébé Lili."