Kate Middleton est toujours bouleversée par la rupture du prince Harry avec la famille royale selon une amie proche

C'est une information exclusive révélée par le magazine People. Kate Middleton est "vraiment, vraiment bouleversée par le choix du prince Harry de s'être éloigné de sa famille", a déclaré une source dans l'article de couverture de cette semaine.

Et cet ami d'ajouter: "Tout ce qu'il s'est passé avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant, cela a rapproché William et Kate, parce qu'elle était très inquiète pour son mari qui était si triste. Voir son mari si désemparé a été très difficile."

Le prince William et son épouse se sont soutenus tout au long de cette brouille amorcée par le prince Harry et Meghan Markle, et leurs allégations de mauvais traitements et de racisme pendant leur temps passé au sein de la famille royale.

Le sujet de Meghan Markle, 40 ans, et du prince Harry, 37 ans, a provoqué des discussions franches au sein du couple formé par Kate et William.

Peu de temps après l'interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle ils ont révélé qu'il y avait "des inquiétudes et des conversations sur la couleur de la peau [d'Archie] à sa naissance", le prince William avait déclaré aux journalistes, "Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste."