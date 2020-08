Un styliste salue le nouveau look de Kate Middleton: "Elle a l'air plus jeune" (photos)

Kate Middleton a repris ses engagements officiels. Ce mardi 4 août, elle s'est rendue dans un centre de donations pour enfants à Sheffield.

La Duchesse de Cambridge s'est rendue à Sheffield pour apporter 10.000 objets pour plus de 40 "banques pour bébés" à travers la Grande-Bretagne. Cela permettra d'aider les familles les plus vulnérables du pays. Lors de cette sortie officielle, Kate Middleton est apparue dans une magnifique robe blanche et le public a pu une nouvelle fois admirer sa nouvelle coiffure.



Les cheveux châtains de l'épouse du prince William ont en effet été agrémentés de quelques mèches blondes. Interrogé par le tabloïd britannique The Daily Mail, le styliste des célébrités James Johnson a expliqué ce nouveau style capillaire lui donnait un "air plus jeune, avec des cheveux plus brillants, plus sains". Selon lui, il s'agit d'un look "parfait pour la saison estivale". "Les cheveux plus clairs sont plus tendance car ils sont plus estivaux et plus frais. De toute évidence, le confinement a été le moment idéal pour se réinventer parce que nous avons passé si longtemps à l'intérieur. C'est tout à fait tendance, elle devient plus claire en été et plus sombre en hiver. Elle choisit souvent une couleur plus riche en hiver, donc elle est à la mode."

James Johnson a aussi expliqué que la duchesse avait perfectionné sa capacité à changer subtilement ses cheveux, sans faire de changements drastiques. "Je pense qu'elle nous montre comment le faire correctement."